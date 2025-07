В Великобритании родились дети от трех родителей

Врачи репродуктивного центра Ньюкасла сообщили об успешном появлении на свет восьми здоровых младенцев, у каждого из которых трое родителей. Малыши были зачаты с помощью процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) и с использованием генетического материала матери, отца и донора яйцеклетки. Такая методика, ранее разработанная британскими учеными, позволяет защитить ребенка от наследования неизлечимых генетических заболеваний. Результаты первого подобного эксперимента опубликованы в журнале The New England Journal of Medicine.

Как сообщили врачи, восемь здоровых младенцев (четыре мальчика и четыре девочки, в том числе пара близнецов) родились у семи женщин. Еще одна участница эксперимента дохаживает беременность. На данный момент пятерым детям чуть меньше года, двоим — меньше двух лет, одному — больше двух лет. Все матери, участвовавшие в эксперименте, имеют мутации в митохондриях — энергетических станциях клетки и с высокой вероятностью могли передать своим детям опасные для жизни заболевания. Эти мутации приводят к нарушениям энергетических функций в клетках человека и способны стать причиной серьезной патологии или преждевременной смерти ребенка.

В ходе использовавшейся процедуры ЭКО яйцеклетку матери соединяли со спермой отца и вводили в здоровую донорскую яйцеклетку. В результате мутация в митохондриях не передавалась младенцу. Такая процедура была впервые одобрена в Великобритании в 2015 году, и в 2017 году клиника в Ньюкасле первой получила лицензию на ее проведение.

Алена Миклашевская