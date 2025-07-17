В Подмосковье спасали лосей, застрявших на гидроузле Истринского водохранилища

В Подмосковье на территории Истринского водохранилища завершена операция по спасению двух лосей, которые оказались заблокированы на гидротехническом сооружении. По данным СМИ, животных еще несколько дней назад заметили жители поселка гидроузла имени Куйбышева и начали звонить в различные ведомства с просьбами о помощи. Животным не удавалось самостоятельно выбраться с территории гидроузла, сегодня здесь начался сброс воды из-за сильного ливня.

Telegram-канал 112 сообщил, что днем в четверг ситуация усугубилась из-за ливней в столичном регионе. В публикации говорилось, что на гидроузле начался водосброс. В течение нескольких дней лоси находились на бетонной площадке в пределах сооружения, однако она оказалась затоплена.

В прокуратуре Московской области заявили, что Истринская городская прокуратура совместно с МЧС и региональным Комитетом лесного хозяйства выработали меры по спасению животных. «При необходимости будет привлечен специалист по вакцинированию для безопасного перемещения лосей», — заявили в ведомстве. Там добавили, что Истринская прокуратура контролирует «соблюдение специальными службами требований, обеспечивающих сохранность жизни и здоровья животных».

По данным агентства «Москва», когда на место прибыли спасатели, один из лосей смог по воде добраться до берега и убежал в лес. Второе животное долго не подпускало к себе людей, в итоге его смыло потоком воды. Лось самостоятельно выплыл к берегу и скрылся в лесу. Операция МЧС, прокуратуры и Комлесхоза на этом была свернута.