«Претендовать на титул в Нью-Йорке может только Мирра Андреева»

На Открытом чемпионате США по теннису выступят все ведущие спортсмены России. 16 человек включены в заявочный лист US Open в одиночном разряде. Список заявленных игроков опубликован на сайте турнира Большого шлема. В мужской сетке оказались Андрей Рублев, Даниил Медведев, Карен Хачанов и Роман Сафиуллин. В женской — еще 12 российских участниц. В первой десятке в данный момент только одна представительница нашей страны — Мирра Андреева, она занимает пятую строчку. Подробности — у спортивного обозревателя “Ъ FM” Владимира Осипова.

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US Open — четвертый в сезоне турнир Большого шлема и самый дорогой с точки зрения заработка игроков. Призовой фонд составляет $75 млн. Только за участие здесь платят $100 тыс., победитель же заберет больше $3,5 млн. В этом сезоне поклонников тенниса ждет нововведение — фактически еще один турнир, который пройдет за неделю до старта основной сетки. Речь идет о миксте, где будет немало звездных дуэтов, среди которых не должен потеряться российский — Мирра Андреева и Даниил Медведев.

Единственное, что тревожит экспертов, это состояние Медведева, который выпал из первой десятки рейтинга и даже потерял звание первой ракетки нашей страны. Сейчас это титул Андрея Рублева, который замыкает топ-10 мирового рейтинга. На предыдущем турнире Большого шлема, Уимблдоне, Медведев вылетел в первом круге, и пришло время многое пересмотреть, уверен заслуженный тренер России Борис Собкин:

«Надо пересмотреть методы подготовки и реально оценить ситуацию, что сейчас происходит не только в теннисе, а в жизни, во всем».

Андреева в отличие от Медведева сейчас, можно сказать, на пике формы. Она занимает пятое место в рейтинге — самое высокое в карьере и вполне может пошуметь на US Open. По крайней мере, после Уимблдона, где спортсменка дошла четвертьфинала, она обещала болельщикам «тренировать агрессивность». К тому же микст с Медведевым перед стартом основной сетки будет для россиянки серьезным подспорьем, считает теннисный обозреватель издательского дома “Ъ FM” Евгений Федяков: «Для любого теннисиста лишний час игры на центральных кортах перед началом турнира Большого шлема, особенно для ведущих спортсменов, которые там будут выступать, — это очень ценно».

Приятно, что перед US Open у российских теннисистов вновь нет никаких сложностей ни с заявкой, ни с визами. Жестких заявлений от представителей других стран, которых хватало пару лет назад, тоже поубавилось. Ассоциация теннисистов-профессионалов смогла добиться невероятного. Практически никаких разговоров о политике в преддверии больших теннисных турниров не ведется. Более того, россиян, если они классно играют, трибуны активно поддерживают как на кротах Парижа, так и Лондона. США наверняка не станут исключением. К сожалению, реально претендовать на титул в Нью-Йорке может только 19-летняя Мирра Андреева.

В мужском одиночном разряде россиян среди претендентов нет. Там сейчас двоевластие. После того как в свои 38 лет сдал позиции Новак Джокович, все чаще большие титулы выигрывают первая и вторая ракетки мира — итальянец Янник Синнер и испанец Карлос Алькарас. Для мирового тенниса такой расклад можно считать плюсом, считает заслуженный тренер России Борис Собкин: «Замечательно для тенниса, что сейчас на вершине совершенно два разных стиля, каждый из которых позволяет добиваться результатов. И для тенниса это просто прекрасно. А дальше — вопрос вкуса, кому что больше нравится».

В прошлом сезоне на US Open верх взял Синнер. Но сможет ли он в этом том сезоне защитить свой титул? До старта четвертого Большого шлема сезона должны пройти несколько турниров попопроще. Так что за подготовкой теннисистов можно будет понаблюдать. Открытый чемпионат США стартует 24 августа и продлится до 7 сентября. Микст запланирован на 19 и 20 августа.

Фотогалерея Ракетка Мирра Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Мирра Андреева на теннисном турнире Открытого чемпионата Австралии-2024 Фото: William West / AFP Мирра Андреева (на фото справа) занимается большим теннисом с 6 лет Фото: @_mirraandreeva_ Мирра Андреева и бывшая вторая ракетка мира Светлана Кузнецова Фото: @_mirraandreeva_ Теннисистка в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции-2024 — одного из четырех турниров Большого шлема Фото: Christophe Ena / AP Мирра Андреева в отеле Нью-Йорка в 2023 году, дебютировав на Открытом чемпионате США Фото: @_mirraandreeva_ Теннисистка проходит в полуфинал Открытого чемпионата Франции-2024 Фото: Lisi Niesner / Reuters Теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер получают серебряные медали в парном турнире на Олимпийских играх в Париже в 2024 году Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев / купить фото Мирра Андреева на теннисном турнире Открытого чемпионата Австралии-2024, где она дошла до 1/8 финала Фото: @hiltonmelbournelqs В 2024 году 17-летняя Мирра Андреева стала самой молодой спортсменкой, одержавшей победу в семи турнирах Женской теннисной ассоциации

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На фото: у частного самолета Фото: @_mirraandreeva_ Теннисистки Эрика и Мирра Андреевы в отеле перед турниром Открытого чемпионата Австралии-2025 Фото: @hiltonmelbournelqs Мирра Андреева побеждает в финале теннисного турнира категории WTA 1000 в Дубае в феврале 2025 года Фото: Amr Alfiky / Reuters Теннисистка на церемонии награждения после финального матча турнира категории WTA 1000 в Индиан-Уэллсе, США Фото: Mark J. Terrill / AP Смотреть

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Владимир Осипов