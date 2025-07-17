УФАС оштрафовало перевозчиков за картельный сговор

Пермское УФАС привлекло к ответственности перевозчиков ООО «Автобан» и ИП Кенин А.В. за нарушение закона о защите конкуренции. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

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Ранее УФАС установило, что перевозчики вступили в картельный сговор для поддержания цен на торгах по оказанию транспортных услуг Нижегородской больнице. В результате контракт стоимостью более 1 млн руб. был заключен с перевозчиком, который предложил минимально допустимое снижение цены в то время, как второй от участия в торгах отказался.

Пермское УФАС оштрафовало ИП Кенин А.В. на 20 тыс. руб., ООО «Автобан» на 157 тыс. руб.