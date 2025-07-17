В совет директоров пермской «дочки» «Газпрома» включили ее гендиректора

В АО «Газпром газораспределение Пермь» (ГГП) прошло годовое собрание акционеров. Как сообщили «Ъ-Прикамье» в компании, акционеры утвердили бухгалтерскую отчетность за 2024 год и избрали новый состав совета директоров. В состав совета впервые вошел генеральный директор АО «Газпром газораспределение Пермь», депутат заксобрания края Сергей Черезов. От представителей края место в совете директоров сохранила замминистра ЖКХ Наталья Князева, оставшиеся места распределили среди представителей основного акционера ГГП — ООО «Газпром межрегионгаз».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Черезов.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Сергей Черезов.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По данным «Ъ-Прикамье», из-за убытка в 2024 году акционеры общества не стали объявлять о выплате дивидендов.

Напомним, выручка АО «ГГП» в отчетном периоде выросла на 9% — с 5,3 до 5,8 млрд руб. Чистая прибыль общества в 2023 году (383 млн руб.) сменилась убытком в размере 246 млн руб. в 2024 году.