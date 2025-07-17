Ижевские риэлтор и главный инженер осуждены за хищение по делу о жилье для сирот

Сарапульский горсуд Удмуртии вынес приговор 38-летней риэлтору из Ижевска и 46-летнему главному инженеру ООО «АССО-регион» по делу о мошенничестве с жильем для детей-сирот, сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: объединенная пресс-сужба судов Удмуртии Фото: объединенная пресс-сужба судов Удмуртии

Установлено, что в 2020 году подсудимые сговорились принять участие в электронных аукционах на закупку пяти квартир в Сарапуле для детей-сирот и похитить средства, выделяемые государством на покупку жилья. Мошенники внесли в единый государственный реестр недвижимости недостоверные сведения: искусственно завысили площадь помещений в технических планах и предоставили ложные сведения для участия в госзакупках. Сумма ущерба превысила 649 тыс. руб.

Риэлтор признана виновной в пособничестве в мошенничестве (ст. 33, ст. 159 УК). Суд назначил ей штраф в размере 200 тыс. руб. с лишением права работать агентом недвижимости на шесть месяцев. Главный инженер осужден за мошенничество (ст. 159 УК). Он оштрафован на 300 тыс. руб.

Месяц назад Первомайский райсуд Ижевска уже вынес риэлтору приговор за совершение аналогичного преступления. Ущерб составил 8 млн руб. Тогда фигурантке было назначено шесть лет лишения свободы условно с испытательным сроком на четыре года и шесть месяцев. Суд также запретил ей работать риэлтором в течение двух лет и оштрафовал на 200 тыс. руб. Приговор подлежит самостоятельному исполнению.