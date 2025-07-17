Песков: Россия оправданно обеспокоена из-за конфронтационного настроя Европы

Неконструктивная и конфронтационная позиция Европы по отношению к России оправдано вызывает озабоченность российской стороны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал слова зампреда Совбеза Дмитрия Медведева, призвавшего отвечать на действия Запада и при необходимости наносить превентивные удары.

«Дмитрий Анатольевич имеет богатейший опыт, он был президентом России, занимает весьма ответственный пост в настоящее время. И, разумеется, он высказывает свои точки зрения. И, конечно, с учетом того окружения с европейского направления, которое мы сейчас имеем, с которым нам приходится иметь дело, окружение весьма неконструктивное, конфронтационно настроено, милитаристски настроено. Подобные озабоченности вполне оправданы»,— сказал представитель Кремля.

Дмитрий Медведев сегодня заявил, что действия Запада по отношению к России можно приравнять к «полноценной войне», а санкционные пакеты и стремление к милитаризации Европы — «очередная попытка разрушить» РФ. «Нам надо вести себя соответственно. Отвечать по полной программе. А понадобится - и наносить превентивные удары»,— сказал он.

Лусине Баласян