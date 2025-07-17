Подвиги шести участников СВО войдут в новое издание учебников по истории

Член правления Союза писателей России Олег Рой рассказал «РИА Новости», что в новое издание школьных учебников по истории войдут подвиги шестерых участников СВО. Отдельная глава о них появится во всех изданиях учебников 5-11-х классов к 2026 году.

«Мы представили шестерых героев: трое из них — это павшие герои России, еще трое - наши воины, которые продолжают выполнять боевые задачи»,— пояснил господин Рой.

Он добавил, что включение в учебные материалы имен шестерых военнослужащих уже согласовано с Минобороны и семьями погибших. Макеты новых учебников будут готовы в сентябре.

С предложением добавить в учебники главы о подвигах военнослужащих на СВО в апреле выступил председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. Сбор материала для новой главы он поручил Олегу Рою. Тогда господин Рой говорил, что его команда уже собрала материалы о подвигах, совершенных в Великой Отечественной войне и «были повторены уже сейчас на СВО». В качестве примера он привел подвиги советского солдата Александра Матросова, которые, по словам писатели, были «абсолютно четко повторены» участниками СВО.

Полина Мотызлевская