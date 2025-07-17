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Главе СКР доложат о расследовании смерти ребенка в медучреждении Самары

Председателю СКР Александру Бастрыкину будет доложено о расследовании уголовного дела по факту смерти новорожденного в медицинском учреждении Самары. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Ранее в СМИ появилась информация о смерти ребенка в медучреждении. Мать мальчика и ее родственники считают, что это могло случиться в результате ненадлежащего оказания ребенку помощи. Они попросили тщательно разобраться в данной ситуации.

Следственными органами по данному факту расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

«По поручению главы ведомства руководителем СУ по Самарской области Павлом Олейником будет представлен доклад о ходе расследования уголовного дела»,— заявили в СКР.

Алексей Алексеев