Главе СКР доложат о расследовании смерти ребенка в медучреждении Самары

Председателю СКР Александру Бастрыкину будет доложено о расследовании уголовного дела по факту смерти новорожденного в медицинском учреждении Самары. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Ранее в СМИ появилась информация о смерти ребенка в медучреждении. Мать мальчика и ее родственники считают, что это могло случиться в результате ненадлежащего оказания ребенку помощи. Они попросили тщательно разобраться в данной ситуации.

Следственными органами по данному факту расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

«По поручению главы ведомства руководителем СУ по Самарской области Павлом Олейником будет представлен доклад о ходе расследования уголовного дела»,— заявили в СКР.

Алексей Алексеев