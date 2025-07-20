«Можно ли сделать память в виде таблетки?»

22 июля отмечается Всемирный день мозга. Где хранится память и можно ли ее расширить, когда научатся лечить нейродегенеративные заболевания и смогут ли протезировать мозг, рассказывает академик Павел Балабан, научный руководитель Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН.

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Беседовала Наталия Лескова

— Есть две точки зрения: одна — что с возрастом человек глупеет, а другая — что умнеет. Как на самом деле?

— Я бы сказал, что люди не меняются. Те способности, включая креативные, которые даны первоначально, сохраняются до очень позднего возраста. Проводились научные исследования этого вопроса среди людей 60–80 лет — у них сохранялись очень хорошие креативные способности. Более того, они побеждали в соревнованиях людей 40–50 лет, потому что у них больше опыта. Все это так, если нет болезней.

— Людей с нейродегенеративными заболеваниями становится все больше. Это связывают с тем, что человечество становится старше. Как вы считаете, появится ли когда-нибудь лекарство, которое сможет полностью излечивать эти болезни?

— Появятся, но не лекарства, а возможности регулировать работу мозга или его жизненную функцию. Ведь любая патология — это нарушение программы для данной клетки, для данного организма. Это некая генетическая программа. Вот человек здоров, а потом заболел — что это означает? Какие-то гены стали меньше производить своего продукта, белка — или, наоборот, в избытке. Это можно отрегулировать. И регуляторы уже есть у нас в организме, нужно только их правильно направить и дать задание тем же нейронам, чтобы они сами скомпенсировали происходящие процессы.

Например, один из самых экзотических и в то же время очевидных путей: в тех областях мозга, где погибли нейроны, заставить мозг продуцировать новые нейроны из глиальных клеток, ведь они, по сути, происходят из одного «корня». Потенциал для этого есть — сейчас из стволовых клеток можно что угодно вырастить. Их можно направить по пути создания здоровых клеток и компенсировать патологию. Кажется, что это фантастика, но она абсолютно реальна: первые эксперименты показывают, что такая регуляция — ее называют эпигенетической — не меняет геном, просто мы подстраиваем программу работы генов каждой клетки индивидуально. Это можно сделать, потому что у каждой клетки есть своя индивидуальность. И, я считаю, это путь медицины будущего.

Глиальные клетки — это вспомогательные клетки нервной ткани, которые окружают и поддерживают нейроны и выполняют ряд других функций. Они не генерируют нервные импульсы, как нейроны, но играют критическую роль в обеспечении нормальной работы нервной системы. Нарушения в работе глиальных клеток могут приводить к развитию неврологических заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона, рассеянный склероз и другие.

— Вы упомянули глиальные клетки. Согласно вашей концепции, именно они играют ведущую роль в когнитивных процессах, а не нейроны, как всегда считалось?

— Абсолютно точно. Глиальные клетки были сильно недооценены при изучении мозга. Их всегда считали помощниками, убирающими ненужные вещества. Они и правда это делают. Почему их недооценивали? Когда мы даем стимул, то видим реакцию за секунды, а глиальные клетки реагируют за десятки минут. Они не участвуют напрямую в быстрых реакциях. В их случае речь идет о многодневных изменениях, а любая патология или долговременная память — это дни и больше. Их функция — скорее даже не хранить что-нибудь, а открывать и закрывать возможность для долговременных изменений, потому что любой организм стремится сохранить статус-кво — какое-то среднее здоровое состояние — и всегда к нему возвращается. Та же память — это изменение такого состояния: мы надолго меняем нервную сеть. Для этого нужно получить «разрешение», которое дают глиальные клетки.

— Как вообще формируется наша память и где она хранится?

— Механизм реализации памяти обеспечивается синапсами. А вот формируется она таким способом, что в синапсах должно быть больше или меньше тех или иных белков. Для этого нужно больше или меньше их производить. Производят их гены. А контролируют работу генов очень многие регуляторы — они есть только в глиальных клетках, и они должны попасть из глиальных клеток в нужный нейрон и открыть или закрыть ему возможность регуляции. Такое «окно возможностей» открывается на несколько часов. Потом закрывается. Мы можем очень многое не запомнить.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Образцы человеческого мозга в формалине в банке мозга, научно-исследовательский центр мозга Маунт-Синай в Нью-Йорке Фото: Carlo Allegri / Reuters Мозг человека в лаборатории психиатрической больницы города Дюффель в Бельгии. Здесь собрано более 3 тыс. образцов человеческого мозга Фото: Yves Herman / Reuters Уникальность этой коллекции в том, что в начале 1950-х многие пациенты не получали психотропных препаратов — в то время таких лекарств еще просто не было Фото: Yves Herman / Reuters Следующая фотография 1 / 3 Образцы человеческого мозга в формалине в банке мозга, научно-исследовательский центр мозга Маунт-Синай в Нью-Йорке Фото: Carlo Allegri / Reuters Мозг человека в лаборатории психиатрической больницы города Дюффель в Бельгии. Здесь собрано более 3 тыс. образцов человеческого мозга Фото: Yves Herman / Reuters Уникальность этой коллекции в том, что в начале 1950-х многие пациенты не получали психотропных препаратов — в то время таких лекарств еще просто не было Фото: Yves Herman / Reuters

— Мы не запоминаем то, что нам кажется ненужным?

— Да, то, что в этот момент не имело какой-то эмоциональной окраски, потому что обычно мы надолго запоминаем то, что нас удивило, поразило, обрадовало или огорчило. Это абсолютно нормально для биологии.

— Бывает так, что нам кажется: мы что-то забыли, долго пытаемся это вспомнить, потому что нам вдруг это стало очень нужным, и это внезапно откуда-то выскакивает. Как это происходит?

— Это другая ситуация — когда обучение прошло, а реализация не работает: мы не можем пользоваться этой памятью. Тут глиальные клетки тоже помогают — они открывают возможности, о которых вы говорите, и даже очень слабая память вдруг начинает активно проявляться — например, становиться ярче и прочнее.

— Правда ли, что мы можем тренировать память самостоятельно, разгадывая кроссворды, изучая иностранные языки, заучивая стихи?

— В каком-то смысле у нашей памяти есть диапазон — он индивидуален для каждого человека. Но внутри диапазона имеются свои регуляторы. Это как мышца: мы ею не пользуемся, и она начинает усыхать, становится меньше. Точно так же и с возможностями памяти — если мы ею не пользовались, она сжимается. В основе этих процессов лежат сложные биохимические механизмы, нейрохимические, нейрогенетические.

Из-за невостребованности ваши возможности памяти могут сократиться или исчезнуть. Поэтому памятью нужно пользоваться максимально активно.

— Тренировать, как мышцы?

— Не совсем как мышцы, но близко к этому.

— Можно ли таким способом расширить память?

— Я считаю, что нет. Вы за свой генетический потенциал не выскочите, но возможности памяти и так немалы, мы их используем далеко не полностью.

— А можно переутомить свою память, пытаясь запомнить слишком много?

— Очень легко, потому что одни и те же гормоны используются для разных видов памяти в разных соотношениях. Если мы одновременно пытаемся запомнить самое разное: позитивное, негативное — могут происходить сбои. Из-за того, что гормоны существуют долго, не минуты, а десятки минут, повышается их концентрация, и в итоге вы можете заполнить негативную память как позитивную или вообще все перепутать: на какой-то стимул у вас будут реакции из другой памяти. Такие примеры известны: если выполнять несколько задач одновременно, все мешается, и ассоциации установятся неправильно. А для нормальной работы мозга важно, чтобы наши ассоциации работали безошибочно.

— Как вы считаете, действительно ли память есть абсолютно у всего живого?

— Это зависит от того, как мы определяем память. Долговременное изменение есть у всего живого, долговременное ассоциативное изменение, то есть все, что мы для себя называем памятью,— нет, оно есть только у животных, обладающих развитой нервной системой. Это насекомые, моллюски — и выше.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Музей мозга в Лиме, Перу

Фото: Pilar Olivares / Reuters Музей мозга в Лиме, Перу

Фото: Pilar Olivares / Reuters

— Существует ли генетическая память? Скажем, моя мама и бабушка так делали, и я буду делать так — не потому, что меня так учили, а потому, что в моих генах записано.

— Нет, такие вещи в генах не записываются. Там записываются другие вещи — например, соотношение быстрых и медленных мышц, и у кого много быстрых, тот спринтер, у кого много медленных — стайер. У вас мама была спринтером в институте, и вы будете спринтером, потому что у вас такие мышцы, они на быстрое рассчитаны. А у кого-то — стайерские.

— А перенести память возможно? В последнее время много разговоров на эту тему.

— Да, такие эксперименты, и небезуспешные, есть. Для меня тут интересен другой вопрос: можно ли сделать память в виде таблетки? Больше всего это нужно студентам: проглотил, сдал экзамен и забыл. Чем не мечта? Но пока такой таблетки, к счастью, не предвидится.

— Почему к счастью?

— Потому что это неестественный путь образования. Хотя, если верны современные данные о том, что изменения эффективности синапсов — это и есть основа реализации памяти, а регуляция и запоминание — это нейроглиальное взаимоотношение, то теоретически это возможно. Но в процессе обучения, который у нас происходит всю жизнь, важно понимать вот что: помимо того, что это интересно, это еще и продуктивно, особенно при нейропатологиях.

— Процесс забывания не менее важен, чем процесс запоминания. Насколько вообще это опасно — пытаться запомнить большой объем информации?

— Проблема не в том, чтобы запомнить тот или иной объем, потому что память человека не ограничена объемом. Проблема в другом: когда у человека нет забывания, он не может выделить важную для него память и работает со всем блоком памяти одновременно — получается, он даже координировать себя не может. Такие люди — эйдетики — не могут работать и отдыхать: они все время что-то переживают, потому что любая память связана с негативными или позитивными эмоциями. Их бросает от позитивных к негативным, они все время что-то вспоминают. На любой стимул: свет, звук, букву, слово — у них есть какая-то память, и они начинают с ней работать, пытаться ассоциировать с текущими событиями, а их слишком много. Забывание нужно, чтобы мы спокойно отодвинули все наши переживания. Мы не забываем наших бабушек и дедушек, но сейчас память о них может повредить моему общению с вами, поэтому я могу отодвинуть ее на задний план, а когда нужно — вытянуть через ассоциации. Это обязательное свойство мозга, иначе он не сможет оперировать текущими событиями.

— Мозг каких животных кроме человека интересен вам для изучения?

— У меня в лаборатории сейчас идет изучение самых разных организмов — от донервных животных, у которых нет мозга, и у них мы исследуем физиологические процессы, до человека. Если сформулировать интерес как возможности, которые открываются в результате такой работы, мне очень интересны беспозвоночные, в частности брюхоногие моллюски. Они позволяют понять нервную сеть и то, как устроено поведение. С ними удобно работать, потому что у них очень мало нейронов, в отличие от насекомых и млекопитающих, и есть очень крупные нейроны, когда один нейрон заменяет целую нервную сеть. Его легко зарегистрировать. Остановка сейчас только в том, что с геномом проблемы — у них геном оказался больше человеческого. Вообще у беспозвоночных немного по-другому устроен генетический аппарат, и для нашей работы это проблема. Но если мы ее решим, тогда будет крайне интересно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дегидрированный мозг человека, образец в лаборатории Имперского колледжа в Лондоне, которая занимается исследованием склероза, болезни Паркинсона и других нейродегеративных заболеваний

Фото: Neil Hall / Reuters Дегидрированный мозг человека, образец в лаборатории Имперского колледжа в Лондоне, которая занимается исследованием склероза, болезни Паркинсона и других нейродегеративных заболеваний

Фото: Neil Hall / Reuters

— Сейчас много пишут о протезировании различных органов и систем — например, о протезировании сетчатки. Как вы думаете, возможно ли протезирование участков мозга или даже мозга целиком?

— У нас недавно вышла статья на тему перепрограммирования судьбы клеток. В случае с мозгом это и есть протезирование, потому что мы из одних клеток делаем другие, которых не хватает. Мы создаем процесс: это как регенерация, и мы пытаемся идти по этому пути. Я думаю, он самый правильный.

— Что вы думаете об искусственном интеллекте?

— Это обычные программы, никакого самостоятельного творчества там нет. Что в программу заложили, то и получите. Серьезные айтишники это хорошо понимают, а то, что это удивляет,— что ж, возьмите человека 30-летней давности и дайте ему в руки смартфон — он поразится: это чудо! Он будет говорить, что это невозможно — в таком небольшом устройстве столько информации! Но сегодня никто уже не воспринимает смартфон как чудо. А вот про искусственный интеллект многие говорят с придыханием, кто-то даже его боится. Хотя это обычная программа с огромным количеством недостатков. Да, это очень полезно: мы не видим будущее без компьютеров, смартфонов, без искусственного интеллекта тоже.

— Но это никакой не интеллект, верно?

— Даже не близко.

— Как вы думаете, удастся ли создать когда-нибудь реальный искусственный интеллект, аналогичный человеческому?

— Если это будет не живая система, а у живой системы есть серьезные отличия, то нет.

— А создать живую систему с искусственным интеллектом тем более не представляется возможным?

— Повторить путь эволюции — это интересно, но целей мало. Да и времени на это у нас явно недостаточно. Это как с клонированием, когда люди не понимали: чтобы вырастить 20-летнего клона из одной клетки, нужно 20 лет. Люди считали, что он через неделю появится, и все фантастические фильмы — как раз об этом. Но в жизни все устроено по-другому.

— Какие бы вы могли дать универсальные советы людям, которые хотят сохранить свой мозг в максимально эффективном состоянии как можно дольше?

— Пользоваться своим мозгом нужно обязательно, причем в разнообразных ситуациях. И обязательно отдыхать. Важен также нормальный сон. Люди иногда надрываются, считая, что они сейчас поработают, а потом отдохнут или отоспятся как следует. Нет, это приводит к очень сильным стрессам, срывам, и мозг может пострадать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Макет головы человека при трепанации черепа на анатомической выставке «Тело человека» в Санкт-Петербурге, сентябрь 2015

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Макет головы человека при трепанации черепа на анатомической выставке «Тело человека» в Санкт-Петербурге, сентябрь 2015

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

— А двигательная активность?

— Обязательно. Хорошее питание — не какое-то особенное, а просто разнообразное.

— А позитивные эмоции, устойчивость к стрессам?

— Это зависит от вашей социальной жизни. Если у вас постоянный, хронический стресс, может появиться дистресс-синдром, который разрушает мозг.

— Вы сами что делаете, чтобы быть в порядке?

— Я переключаюсь.

— На что?

— В последнее время на участке что-нибудь кошу, ращу.

— Удается что-нибудь вырастить?

— Еще как! Очень интересные сорта малины размером со сливу, тыквы, которые вкусом должны быть — пока еще не знаю — как яблоко. Такая игра природы. Мне все это интересно. А это немаловажно для правильной работы мозга — чтобы было интересно.