TSMC получила рекордную квартальную прибыль в $13,5 млрд

17 июля крупнейший в мире производитель полупроводников — тайваньская TSMC отчиталась о результатах своей деятельности по итогам второго квартала. Чистая прибыль составила 398,3 млрд тайваньских долларов ($13,5 млрд) — это абсолютный рекорд квартальной прибыли и на 60,7% больше, чем за тот же период годом ранее, а также выше прогнозов аналитиков, ожидавших прибыль на уровне 378 млрд тайваньских долларов ($13,2 млрд).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ann Wang / Reuters Фото: Ann Wang / Reuters

TSMC объяснила высокий рост прибыли устойчивым спросом на свои чипы и другое оборудование для искусственного интеллекта. Поставки чипов 3 нм составили 24% общей выручки от продажи полупроводников TSMC, 5 нм — 36%, 7 нм — 14%. В текущем третьем квартале компания ожидает роста продаж на 40%, а за весь 2025 год — около 30%.

Евгений Хвостик