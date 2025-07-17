В Чувашии за полгода собрали 95,4 млрд рублей налогов

По итогам первого полугодия в Чувашии было собрано 95,4 млрд руб налогов, сборов и страховых взносов на обязательное социальное страхование. Об этом рассказали в пресс-службе Управления ФНС по республике.

Отмечается, что сумма собранных налогов на 17,5% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Поступление налоговых платежей составило 68 млрд руб, что на 19,4% больше, чем в первом полугодии 2024 года.

В федеральный бюджет собрано 36,9 млрд руб. Большая часть приходится на налог на добавленную стоимость (83,4%). Еще 12,7% составляет налог на прибыль.

В консолидированный бюджет Чувашии поступило 31,1 млрд руб. Большую долю поступлений составляют налог на доходы физических лиц — 41,1%, налог на прибыль — 27,7%, налоги на имущество — 7,5% и акцизы — 5,7%.

Поступления в республиканский бюджет республики составили 25,3 млрд руб. В местные бюджеты было собрано 5,8 млрд руб, что на 19,6% больше, чем в прошлом году.

Диана Соловьёва