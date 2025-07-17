В Тольятти женщину судили за мошенничество с выплатами по инвалидности

В Тольятти вынесен приговор по уголовному делу в отношении 56-летней местной жительницы. Она обвинялась в мошенничестве при получении выплат и даче взятки должностному лицу, сообщили в прокуратуре Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как следует из материалов дела, в 2019 году гражданка передала своей знакомой 150 тыс. руб. для изготовления за взятку медицинских документов, содержащих ложные сведения о наличии у нее заболевания, дающего право на получение инвалидности.

На основании этой информации и без фактического осмотра врачами тольяттинки в бюро медико-социальной экспертизы ей была установлена инвалидность III группы бессрочно.

В итоге Фонду пенсионного и социального страхования РФ по Самарской области был причинен ущерб на общую сумму свыше 585 тыс. руб.

Суд назначил женщине наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Алексей Алексеев