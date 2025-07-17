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Дмитрий Махонин предложил пермским рестораторам чаще закупать местную агропродукцию

Во время сегодняшнего заседания краевого правительства губернатор Пермского края Дмитрий Махонин обратил внимание на развитие гастротуризма в регионе. По его словам, среди пермских рестораторов существует «предвзятое отношение к продукции местных сельхозтоваропроизводителей».

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Господин Махонин поручил краевому министерству туризма собрать рестораторов для совместной поездки на агропредприятие с целью изучения качества прикамских продовольственных товаров. «В ближайшее время поедем в Кунгур, и я прошу собрать рестораторов. Пусть потратят свое время и съездят, например, на агрофирму “Труд” и собственными глазами увидят качество производимой продукции. Пусть мне расскажут, почему они ее не покупают»,— сообщил глава региона.