Определен подрядчик для строительства нового корпуса больницы в Перми

Победителем конкурса на право строительства лечебного многопрофильного корпуса больницы Архангела Михаила в Орджоникидзевском районе признана ГК «Кинетика», ставшая единственным участником торгов. Сумма контракта составит 3,9 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: минстрой Пермского края. Фото: минстрой Пермского края.

Новый корпус требуется построить на ул. Писарева, 56, где располагается больница Архангела Михаила. Общая площадь шестиэтажного здания составит 17 тыс. кв. м. Медицинский центр будет рассчитан на 125 коек круглосуточного стационара и 12 коек реанимации.

Подрядчик должен сдать объект в 2029 году.

Группа «Кинетика» является подрядчиком по строительству краевой инфекционной больницы, нового корпуса школы дизайна «Точка», школы в Чернушке, а также по реконструкции стадиона «Юность» и других объектов. Среди других проектов компании — выполнение функций генподрядчика при возведении ЖК «Талисман», Morion Smart City, «Маяк» и других. Сейчас «Кинетика» развивает также направление девелопмента и строит жилые дома в Кондратово и на ул. Танцорова, 42, в Перми.