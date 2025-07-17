В Прикамье количество турпоездок выросло на 5% за пять месяцев года

В Пермском крае пять месяцев 2025 года было совершено 570 тыс. турпоездок. Об этом в рамках сегодняшнего заседания краевого правительства сообщила министр по туризму Прикамья Юлия Ветошкина. По ее словам, это на 5% больше аналогичного периода прошлого года. При этом 42% туристов путешествуют с культурно-познавательными целями, среди которых — изучение этнографии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По данным министра, наибольшее количество путешествующих прибывают в Пермский край из Москвы и Московской области.

Среди наиболее популярных направлений для этнотуристов являются этнографический музей «Хохловка», этнопарк «История реки Чусовой», музей деревянной скульптуры в деревне Пармайлово и другие.