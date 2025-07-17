Акционеры пермского оборонного завода увеличат уставный капитал на 30%

Акционеры ПАО НПО «Искра» приняли решение не выплачивать дивиденды. Решение было принято на годовом собрании акционеров в июне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В прошлом году чистая прибыль компании составила свыше 314,3 млн руб., это лучший финансовый показатель предприятия с 2019 года. Акционеры приняли решение 298 млн руб. из этой суммы направить на погашения убытков прошлых лет, а 5% от прибыли (15 млн руб.) — на увеличение резервного капитала ПАО. По состоянию на первый квартал 2025 года на балансе ПАО скопился убыток в размере 7,2 млрд руб.

На собрании также было принято решение об увеличении уставного капитала на 369 млн руб. (выпуск акций номиналом в 1 руб.). Сейчас уставный капитал «Искры» превышает 1,2 млрд руб. Акции будут размещаться по закрытой подписке. Круг приобретателей, имеющих право выкупа: Росимущество, АО «Корпорация “Тактическое ракетное вооружение”».

В собрании принимали участие миноритарии ПАО, владеющие менее 0,0018% голосов (23 млн акций). Они голосовали против увеличения уставного капитала и порядка распределения чистой прибыли.

ПАО «НПО “Искра”» — преемник СКБ-172 (позднее — КБМаш), организованного в Перми в 1955 году для создания образцов твердотопливных ракет. В разное время коллектив НПО принимал участие в разработке и производстве двигателей для ракет различного назначения. В конце прошлого года НПО «Искра» было передано из входящей в структуру «Роскосмоса» ОРКК в АО «Корпорация “Тактическое ракетное вооружение”».