В Прикамье открылась выставка-форум «Прикамский Агрофест»

В Пермском крае стартовала Межрегиональная выставка-форум «Прикамский Агрофест». Мероприятие пройдет в течение двух дней в поселке Ферма Пермского округа, на площадке местного конно-спортивного комплекса. В этом году ключевой темой форума стало повышение эффективности производства в агропромышленном комплексе. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба краевого правительства. Фото: пресс-служба краевого правительства.

На открытии форума участников приветствовал губернатор Дмитрий Махонин. «Ежегодно собираемся на Агрофесте и обсуждаем вопросы развития сельского хозяйства в регионе. Президент поставил задачу до 2030 года — увеличить выпуск сельхозпродукции на 25%. Я уверен, что совместно с прикамскими аграриями мы справимся. Для этого сохраняем действующие меры поддержки и разрабатываем новые. Это помогает увеличить севооборот земель, модернизировать хозяйства. Благодарю всех работников агропромышленного комплекса за ваш труд», — заявил глава региона. Губернатор также наградил лучших представителей аграрной отрасли региона.

На пленарном заседании форума с участием губернатора Дмитрия Махонина эксперты отрасли обсудили ситуацию с разработкой и внедрением инноваций, ресурсосбережением и кадровой политикой в агропромышленном комплексе. Отдельное внимание будет уделено темам биоэкономики, современным ИТ-решениям, продвижению продукции в агросекторе.

Помимо деловой программы, гости фестиваля могут посетить выставку племенного животноводства. Ее участниками стали 25 хозяйств из 14 муниципалитетов. Всего представлено 70 голов голштинской, герефордской, абердин-ангусской пород. Кроме того, посетителей форума ждут зрелищные мероприятия – Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» по номинации «Механизатор» и региональный этап Всероссийского марафона «Земля спорта». Более десяти муниципалитетов поборются за возможность представить Пермский край в российском финале. Также на площадке Агрофеста пройдет масштабный форум сельской молодежи. На дискуссионных площадках состоится обсуждение возможностей для самореализации молодых людей в сельских территориях.