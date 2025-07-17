Зарубежные СМИ: Пойдут ли Израиль и Сирия на эскалацию конфликта?

Сирия выводит войска из Эс-Сувейда после атак, который совершил Израиль 16 июля, чтобы избежать «открытой войны». Об этом пишет CNN со ссылкой на сирийского президента Ахмеда аш-Шараа. Утром 17 июля он выступил с заявлением, в котором осудил действия Израиля и обвинил его в попытках посеять раскол внутри страны. Именно защиту всех граждан страны президент назвал приоритетом для властей. 16 июля ЦАХАЛ нанес несколько авиаударов по Дамаску, в результате, по данным местных СМИ, погибли минимум три человека, 34 получили ранения. Все это произошло на фоне возобновившихся столкновений между сирийской армией и друзским населением в провинции Эс-Сувейд. Турция, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Катар и Иран осудили израильские атаки. В Европейском совете выразили «глубокую озабоченность». Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ammar Awad / Reuters Фото: Ammar Awad / Reuters

Израильские авиаудары разрушили часть здания Министерства обороны Сирии и поразили объекты вблизи президентского дворца, сообщает The Washington Post. С момента падения режима Башара Асада Израиль регулярно бомбит ближневосточную республику, якобы чтобы защитить границы от нового «экстремистского правительства». Впрочем, эксперты, опрошенные газетой, считают, что оккупация Тель-Авивом части территории, контакты с лидерами религиозных меньшинств и требование демилитаризовать весь юг Сирии подрывают суверенитет новой власти и дестабилизируют весь регион. До этой недели правительство Ахмеда аш-Шараа почти не проявляло враждебности к Израилю и даже вело переговоры при посредничестве США. Но в среду официальные СМИ Сирии вновь назвали Израиль «оккупационной силой».

Израильские атаки 16 июля стали ответом на попытки сирийских войск вмешаться в межконфессиональные столкновения на юге страны, напоминает The Guardian. В Эс-Сувейд — городе с преимущественно друзским населением — уже несколько дней продолжаются бои. По предварительным данным Сирийской сети по правам человека, с 13 июля в столкновениях и внесудебных расправах погибли почти 170 человек, еще 200 ранены. Из-за перебоев с подачей электроэнергии и водоснабжения, а также постоянных обстрелов в городе не работает больница, а с улиц не могут убрать тела погибших, пишет издание со ссылкой на местных жителей. Аш-Шараа признал «нарушения» со стороны военных и пообещал наказать виновных. МВД Сирии заявило, что конфликт можно разрешить только «интеграцией друзских территорий в состав государства». Лидеры религиозного меньшинства выступают против присутствия правительственных войск в Сувейде.

Друзы — около 1 млн человек — живут в Сирии, Ливане и Израиле, исповедуют ответвление ислама, запрещающее обращение в другие религии и смешанные браки, объясняет CNN. Телеканал также приводит слова Ахмеда аш-Шараа. После ударов по Дамаску он заявил, что страна теперь стоит перед выбором: либо «открытая война» с Израилем «ценой жизней друзских граждан», либо возможность для оппозиционных лидеров «образумиться и поставить в приоритет национальные интересы». Впрочем, пока он согласился заключить новое перемирие с ополчением. Тем временем атака на сирийскую столицу заставила США активизировать усилия по предотвращению полномасштабного конфликта. Госсекретарь Марко Рубио назвал эскалацию «недоразумением» и сообщил, что администрация Трампа ведет переговоры с обеими сторонами. Как сообщает CNN, Израиль объясняет свои удары по Сирии защитой интересов друзов, однако за действиями Биньямина Нетаньяху может стоять и неприятие нового сирийского правительства, которое тот называл «экстремистским режимом».

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