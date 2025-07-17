«Россети Тюмень» приняли в эксплуатацию часть имущества «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»

Один из крупнейших операторов рынка нефтепродуктов в УрФО передал в пользование «Россети Тюмень» более 50 единиц электросетевого оборудования в Тюменской области и ХМАО–Югре. Энергетики должны обеспечить надежную работу объектов, принадлежащих «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт».



По договору аренды, подписанному сторонами, технологически связанные энергообъекты будут включены в единое сетевое пространство. В рамках консолидации электросетей энергетики приняли обязательства по эксплуатации и техобслуживанию инфраструктуры, питающей 22 АЗС. Трансформаторные подстанции и линии электропередачи, о которых идет речь в документе, расположены в Тюмени, Сургуте и Сургутском районе, Когалыме, Лангепасе, Югорске, Советском, а также в нескольких районах Тюменской области.

Квалифицированный инженерно-технический персонал энергокомпании обеспечит своевременное обслуживание объектов и бесперебойное электроснабжение потребителей. При необходимости «Россети Тюмень» модернизируют и технически перевооружат энергообъекты.

Это не первый опыт эффективного взаимодействия системообразующей энергокомпании с бизнесом и муниципалитетами в вопросах консолидации электросетевого комплекса. За 2024 год собственники передали в аренду и пользование «Россети Тюмень» свыше 2 тыс. км ЛЭП и электрические подстанции суммарной мощностью более 500 МВА.

Устранение «лоскутности» и системное развитие электросетевого комплекса – приоритет госполитики в области электроэнергетики. Наличие у «Россети Тюмень» кадрового, технологического потенциала и опыта эксплуатации сетей в сложных климатических условиях – одни из ключевых факторов бесшовного подхвата инфраструктуры и надежного электроснабжения региона.

АО «Россети Тюмень»