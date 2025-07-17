В Пензенской области выявили 10 загрязненных отходами участков
В ходе проверок использования земельных угодий управление Россельхознадзора на территории Пензенской области обнаружило 34 нарушения на площади 2,79 тыс. га. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Специалисты выдали 34 предостережения. В ходе проверочных мероприятий они выявили 10 случаев захламления земель отходами и четыре несанкционированных карьера. Благодаря вмешательству Россельхознадзора ликвидировали пять свалок, по другим ведутся разбирательства.
В рамках контроля за побочными продуктами животноводства управление провело 11 проверок на площади 4,1 тыс. га. При исследовании 22 проб почв удалось установить, что 10 участков загрязнены навозом крупного рогатого скота.