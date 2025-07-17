В Пензенской области выявили 10 загрязненных отходами участков

В ходе проверок использования земельных угодий управление Россельхознадзора на территории Пензенской области обнаружило 34 нарушения на площади 2,79 тыс. га. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Специалисты выдали 34 предостережения. В ходе проверочных мероприятий они выявили 10 случаев захламления земель отходами и четыре несанкционированных карьера. Благодаря вмешательству Россельхознадзора ликвидировали пять свалок, по другим ведутся разбирательства.

В рамках контроля за побочными продуктами животноводства управление провело 11 проверок на площади 4,1 тыс. га. При исследовании 22 проб почв удалось установить, что 10 участков загрязнены навозом крупного рогатого скота.

Павел Фролов