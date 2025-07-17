Сезонные планы

Футбольный клуб «Пари НН» из Нижнего Новгорода надеется в новом сезоне закрепиться в ТОП-10 турнирной таблицы Российской премьер-лиги. Вылетевший и вернувшийся в РПЛ клуб вновь сменил главного тренера. Возглавивший тренерский штаб Алексей Шпилевский намерен делать ставку на более интенсивный футбол и будет требовать от игроков активной игры на всех этапах матча. Также руководство клуба намерено перестроить внутренние коммуникации в команде и уделить больше внимания сплоченности игроков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главный тренер футбольного клуба «Пари НН» Алексей Шпилевский

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Главный тренер футбольного клуба «Пари НН» Алексей Шпилевский

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Нижегородский футбольный клуб «Пари НН» в сезоне 2025/26 годов рассчитывает занять место в верхней десятке турнирной таблицы Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщил генеральный директор клуба Давид Мелик-Гусейнов. Как писал «Ъ-Приволжье», в сезоне 2023/24 годов нижегородскому клубу удалось сохранить за собой место в РПЛ, выиграв в стыковых матчах у «Арсенала» из Тулы. В сезоне 2024/25 годов «Пари НН» вылетел из РПЛ, проиграв стыковые матчи ФК «Сочи». Одновременно с этим из-за финансовых проблем лицензии на игру в РПЛ лишился подмосковный клуб «Химки». По решению Российского футбольного союза освободившееся место отдали «Пари НН», и клуб будет вновь играть в РПЛ.

«Сейчас мы должны добиться устойчивого положения, которое позволит не озираться на низ турнирной таблицы, не думать о том, как пройти стыки, или еще хуже — не ждать кабинетного решения о дальнейшей судьбе команды, как это было этим летом»,— отметил Давид Мелик-Гусейнов. Он также пояснил позицию руководства клуба по поводу частой смены главного тренера и тренерского штаба. Напомним, весной 2024 года клуб на посту главного тренера Сергея Юрана заменил Саша Илич. Осенью того же года он тоже покинул клуб. Главным тренером команды был назначен Виктор Ганчаренко, контракт с которым был расторгнут по итогам сезона 2024/25 годов. Новым тренером «Пари НН» стал Алексей Шпилевский, до этого тренировавший кипрский клуб «Арис».

По словам господина Мелик-Гусейнова, каждому тренерскому штабы «на входе» даются определенные установки на быструю адаптацию к российским условиям, на зрелищный футбол.

«В каждом конкретном случае что-то не сработало. Людям оказалось сложно понять, куда они попали, что это Россия, здесь все по-другому. Возникли сложности с быстрой адаптацией.

Второй момент связан со зрелищностью. Да, можно проиграть, но необходимо показывать зрелищный футбол, который будет интересен болельщикам»,— отметил генеральный директор «Пари НН».

Он рассказал, что руководство клуба отслеживает, насколько популярны матчи с участием нижегородского клубы на выездах, интересны ли эти игры болельщикам команд-соперников. Два раза в год совет директоров «Пари НН» анализирует эту информацию и принимает решение о продолжении работы с главным тренером и тренерским штабом. Результаты в турнирной таблице – лишь часть того, что влияет на принятие этого решения.

Новый главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский в свою очередь рассказал, что в своей работе планирует сделать ставку на более динамичный и интенсивный футбол. По его словам, все игроки должны быть активны на любой фазе игры. Кроме того, клуб должен иметь свою философию и «свою ДНК», которая не должна меняться из-за того, что в команде сменился главный тренер.

Также главный тренер пообещал новые трансферы: «Мы нуждаемся в глубине состава, ищем под это подходящих футболистов. Нам не нужны какие-то пенсионеры или пешеходы.

Пока без конкретики, но список подходящих футболистов у нас есть. При этом игрок должен убедить нас не только на поле, но и в общении. Только потом будет приниматься решение. На это необходимо время».

По словам Алексея Шпилевского, после нескольких недель работы в Нижнем Новгороде у него сложилось положительное впечатление о команде. «Нет такой ситуации, когда в одной корзине “постарелые яблочки” заражают все остальные. Мне нравится самоотдача ребят. Планируем больше внимания уделить выстраиванию коммуникации внутри команды, убрать страх сделать ошибку на поле», — рассказал главный тренер.

Давид Мелик-Гусейнов добавил, что в тренировочный процесс начали активно включать элементы тимбилдинга, направленные на сплочение команды. По его словам, раньше этому направлению работы уделялось меньше внимания.

«Возможно, методики были какие-то другие, возможно — мы не очень ответственно относились к тому, как выстроены внутренние процессы в команде. Сейчас мы хотим все соединить, чтобы выпускать на поле команду, а не разрозненную группу игроков».

Отдельно генеральный директор клуба отметил, что в прошедшем сезоне в информационном поле «было много незаслуженного шума вокруг команды», направленного на дискредитацию клуба и его руководства. «В основном это расходилось в блогерской среде, но иногда информацию подхватывали крупные СМИ. Мы знаем, кто и зачем это делает. Поэтому просим не поддаваться на провокации и перепроверять любую появившуюся информацию»,— обратился господин Мелик-Гусейнов к журналистам.

Первый матч в новом сезоне РПЛ «Пари НН» проведет с Краснодаром 20 июля. Игра пройдет в Казани, так как на домашнем стадионе «Пари НН» в Нижнем Новгороде идут ремонтные работы. В руководстве клуба надеются, что вновь проводить домашние матчи в Нижнем Новгороде «Пари НН» сможет уже в сентябре.

Андрей Репин