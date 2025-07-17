Глава СКР взял на контроль расследование ситуации с халатностью в детсаду Оренбурга
Руководитель СУ СКР по Оренбургской области Вячеслав Зудерман представит в центральный аппарат доклад о расследовании ситуации с неудовлетворительным состоянием местного детсада. Соответствующее поручение дал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Об этом сообщает информационный центр ведомства.
Председатель СКР Александр Бастрыкин
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
Ранее родители воспитанников детсада высказали в соцсетях недовольство состоянием учреждения. По их словам, помещения в детсаду пришли в негодность, а местные власти игнорируют жалобы по этому поводу.
СУ СКР по Оренбуржью проводит процессуальную проверку по ст. 293 УК РФ (халатность). Вячеслав Зудерман доложит Александру Бастрыкину об ее итогах.