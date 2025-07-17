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Глава СКР взял на контроль расследование ситуации с халатностью в детсаду Оренбурга

Руководитель СУ СКР по Оренбургской области Вячеслав Зудерман представит в центральный аппарат доклад о расследовании ситуации с неудовлетворительным состоянием местного детсада. Соответствующее поручение дал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Председатель СКР Александр Бастрыкин

Председатель СКР Александр Бастрыкин

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Председатель СКР Александр Бастрыкин

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Ранее родители воспитанников детсада высказали в соцсетях недовольство состоянием учреждения. По их словам, помещения в детсаду пришли в негодность, а местные власти игнорируют жалобы по этому поводу.

СУ СКР по Оренбуржью проводит процессуальную проверку по ст. 293 УК РФ (халатность). Вячеслав Зудерман доложит Александру Бастрыкину об ее итогах.

Георгий Портнов

Георгий Портнов