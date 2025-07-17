В Москве прощаются с кинорежиссером Александром Миттой

В малом зале Центрального дома литераторов в Москве проходит церемония прощания с народным артистом РФ Александром Миттой. Кинорежиссер умер 14 июля в возрасте 92 лет после продолжительной болезни.

К зданию ЦДЛ приходят друзья и коллеги артиста, а также поклонники его творчества. Согласно сообщению организаторов траурных мероприятий, гражданская панихида продлится до 14:00. Далее состоится кремация в закрытом для прессы формате.

О творческом пути Александра Митты — в материале «Ъ» «Патриарх постмодерна»