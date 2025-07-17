Мэрия передаст правительству девять квартир в Нижегородском районе

Администрация Нижнего Новгорода по поручению губернатора намерена передать в собственность региона девять квартир, расположенных в Нижегородском районе. В них уже сейчас проживают областные чиновники, рассказала на заседании комиссии гордумы по имуществу руководитель городского куги Светлана Помпаева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Речь идет о квартирах в домах на улице Варварской, 40А, Пискунова 21/2, Звездинке, 3, Казанском шоссе, 18 (две квартиры), Казанском шоссе, 8 корп. 2, Родионова, 165, корп. 1, Славянской, 23 и Максима Горького, 148/50. Площадь квартир составляет от 27 до 134 кв. м.

Светлана Помпаева пояснила, что сейчас эти объекты переданы региону по договорам безвозмездного пользования. Она назвала передачу правильным шагом, так как в этом случае за содержание и ремонт квартир будет отвечать правительство, а не муниципалитет.

У депутатов возникли вопросы, сколько всего муниципальных квартир сейчас переданы в пользование госслужащим области, и почему правительство попросило в собственность именно эти девять.

У Светланы Помпаевой ответа на этот вопрос не нашлось, так как за распределение квартир отвечает департамент жилья. Она предположила, что там или проживают «определенные лица», или потребовался ремонт. Руководитель КУГИ пообещала депутатам к следующему заседанию подготовить перечень всех квартир, закрепленных за госслужащими.

Комиссия по имуществу поддержала вопрос и рекомендовала гордуме одобрить передачу указанной недвижимости.

Галина Шамберина