Депутат Госдумы Владимир Кошелев: «Списание долгов Самарской области поможет расселению аварийного жилья»

Депутат Государственной думы РФ, первый заместитель председателя комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Владимир Кошелев прокомментировал решение правительства России о списании части задолженности по бюджетным кредитам для 25 регионов, включая Самарскую область.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

За 2024 год Самарская область получила списание долга на 3,9 млрд руб. Эти деньги были направлены на модернизацию ЖКХ, обновление общественного транспорта и развитие промышленности. До конца 2029 года Самарской области спишут долги на 20,8 млрд руб. Высвобожденные средства будут направлены на проекты в сфере ЖКХ, расселение аварийного жилфонда, обновление транспорта и поддержку промышленности. Предполагается, что это снизит финансовую нагрузку на бюджет и создаст новые возможности для развития региона.

Как отметил Владимир Кошелев, решение Правительства РФ о списании задолженности — показатель успешного регионального управления, ориентированного на конкретный результат через конструктивное взаимодействие с федеральным центром.

«Чтобы попасть в число 25 регионов, получивших списание, региональное правительство во главе с губернатором Вячеславом Федорищевым должно было представить убедительные аргументы, детальные планы и четкие проекты использования высвобождаемых средств. Это демонстрирует глубокое понимание региональных потребностей и способность формулировать приоритеты, соответствующие федеральной повестке. Факт, что это только первый этап, а до 2029 года Самарская область получит списание на 20,8 млрд руб., подчеркивает не просто разовый успех, а долгосрочную стратегию взаимодействия. Это означает, что федеральный центр видит в руководстве региона надежного партнера, способного к долгосрочному планированию и эффективной реализации масштабных задач, таких как расселение аварийного жилья в будущих этапах»,— сказал господин Кошелев.

Сабрина Самедова