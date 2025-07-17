Дорогу «Саратов — Дубки — Новая Липовка» отремонтируют этим летом

На лето этого года запланирован ремонт дороги «Саратов — Дубки — Новая Липовка». Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Саратова Михаил Исаев.

Речь идет об автодороге до СНТ «Труд», уточнил господин Исаев. По его словам, власти нашли решение после просьб дачников о ремонте дороги.

Глава Саратова отметил, что в июле-августе подрядчику предстоит отремонтировать около 4 км дорожного покрытия общей площадью примерно 20 тыс. кв. м. Он добавил, что со временем приведут в порядок дороги к остальным дачным массивам.

Павел Фролов