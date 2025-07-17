Парламент Татарстана поддержал запрет продажи бензина детям

Депутаты Госсовета Татарстана в первом чтении и в целом приняли закон, запрещающий розничную продажу бензина несовершеннолетним. Решение принято в ходе одиннадцатого заседания республиканского парламента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане приняли запрет продажи бензина детям

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ В Татарстане приняли запрет продажи бензина детям

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Авторы считают, что законопроект позволит предотвратить гибель на дорогах детей за рулем питбайков, квадроциклов. Председатель комитета Госсовета Татарстана по социальной политике Светлана Захарова, представлявшая инициативу, рассказала, что закон необходимо принять сейчас, т. к. летом несовершеннолетние чаще садятся за руль мототранспорта.

«Дети не обладают знаниями безопасного движения либо умышленно их нарушают», — сообщила госпожа Захарова.

По данным УГИБДД по Татарстану, в 2024 году число ДТП с участием несовершеннолетних на мототранспорте выросло на 40% по сравнению с 2023 годом.

За принятие законопроекта проголосовали 75 депутатов Госсовета Татарстана, против — три. Еще три парламентария воздержались от голосования.

Диана Соловьёва