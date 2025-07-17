Полиция разыскивает участников массовой драки на юго-западе Москвы

Полиция проводит проверку и устанавливает личности участников драки на Литовском бульваре в районе Ясенево. Нарушителей ищут по записям с камер видеонаблюдения, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе столичного главка МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @ostorozhno_moskva Фото: @ostorozhno_moskva

По данным силовиков, инцидент произошел в районе 23:00 16 июля. Местные жители жаловались на шум и драку на тротуарах и проезжей части рядом с жилым домом на Литовском бульваре. Неизвестные успели скрыться до приезда полиции.

Telegram-канал «Осторожно, Москва» сообщал о минимум 10 участниках потасовки. По словам очевидцев, у кого-то из них было холодное оружие.