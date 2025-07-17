Сотруднице больницы из Башкирии оставили в силе штраф за долгую оплату контракта

Кировский райсуд Уфы оставил в силе постановление Управления ФАС по Башкирии, оштрафовавшего в марте на 50 тыс. руб. контрактного управляющего Красноусольской центральной районной больницы за нарушение срока оплаты по контракту (ч. 8 ст. 7.30.2 КоАП РФ).

Согласно материалам дела, в мае 2024 года больница заключила контракт на капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения с ООО «БашСтройСервис». Цена договора составила 5,8 млн руб. Акт приемки выполненных работ заказчик подписал в августе, а деньги за работы перевел в ноябре и декабре, нарушив семидневный срок оплаты. Это нарушение выявила прокуратура Гафурийского района, передавшая материалы дела в УФАС.

Управляющая просила отменить штраф, отметив, что просрочка возникла из-за замечаний по исполнению контракта, а подрядчик претензий по оплате не имеет. Этот довод суд не принял во внимание, указав на дату приемки работ.

Венера Хисамова