Дональд Трамп пошатнул и успокоил рынок

Фондовые рынки США восстановились после паники из-за возможного увольнения главы Федрезерва страны. 16 июля о скорой отставке Джерома Пауэлла сообщило агентство Bloomberg. Якобы Дональд Трамп после беседы с республиканскими конгрессменами подготовил проект письма об увольнении главы ФРС. Это привело к резкому падению фондового рынка, а индекс доллара за полчаса снизился на 1%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Umit Bektas / Reuters Фото: Umit Bektas / Reuters

Но позже Дональд Трамп опроверг эти сообщения. Хотя он не исключил, что Джером Пауэлл все-таки может уйти в ближайшее время, но по другой причине.

Президент США Дональд Трамп: Я не исключаю любого решения, но сейчас увольнение Джерома Пауэлла очень маловероятно, если только ему не придется уйти из-за мошенничества. То есть вполне возможно, что мошенничество как раз и связано с реновацией стоимостью около $2,5 млрд или $2,7 млрд. Деньги ушли на реновацию. На что же можно потратить $2,7 млрд? Пауэлл вел себя не очень корректно. С этим можно было что-то сделать, но я думаю, что он просто плохо выполняет свою работу. При этом его работа довольно простая. Знаете, чем он должен заниматься? Правильно, снижать ставку. Я не готовил проект письма об увольнении Пауэлла. Но вчера я поговорил об этом с республиканцами из Конгресса. Их было 11 или 12 человек. Когда речь зашла о Пауэлле, они в один голос просили меня его уволить. Я спросил: «Как бы вы поступили на моем месте?» Они ответили: «Уволили бы его».

Reuters отмечает, что Белый дом ранее критиковали реконструкцию штаб-квартиры ФРС в Вашингтоне, стоимостью $2,5 млрд. При этом агентство добавляет, что никаких признаков мошенничества выявлено не было. Тем не менее заявление Дональда Трампа успокоило рынок. Индекс S&P 500 и Nasdaq прибавили примерно по 0,5%. В последнее время президент США неоднократно критиковал главу ФРС за решение сохранить ключевую ставку на текущем уровне.

Но вряд ли Трамп с помощью возмущений заставит американский Центробанк изменить монетарную политику, подчеркнул в беседе с “Ъ FM” профессор Школы углубленного изучения международных отношений университета Джонса Хопкинса Эндрю Качинс: «Конфликт между Трампом и Пауэллом очень контрпродуктивен. Президент часто критикует главу ФРС. Мое личное мнение, что претензии Трампа не имеют никакого влияния на Джерома Пауэлла и его коллег. Они независимы и будут действовать независимо. И, конечно, позиция ФРС сейчас — это сложно, потому что инфляция растет. На это влияют как минимум два главных фактора: политика Трампа по тарифам и по эмиграции. Срок Джерома Пауэлла кончается через год, и потом президент может именовать нового представителя. Но мне кажется, что из-за критики Трампа политика ФРС не меняется».

Дональд Трамп в июне обещал, что подумает о преемнике Пауэлла. По данным Bloomberg, им может стать глава Минфина Скотт Бессент. В Белом доме в свою очередь это опровергали, а сам он говорил, что имеет «лучшую работу в Вашингтоне». Кроме Бессента, по данным журналистов, пост главы ФРС может занять бывший член совета управляющих регулятора Кевин Уорш. При этом увольнение Джерома Пауэлла может привести к обвалу фондового рынка. Это и сдерживает Дональда Трампа, считает профессор финансов Бруклинского колледжа городского университета Нью-Йорка Михаил Печерский: «Суть конфликта заключается в том, что Трамп хочет, чтобы Пауэлл понизил ставку, потому что он считает, что экономику надо стимулировать. Глава ФРС ставку повышать не хочет, потому что он считает, что из-за тарифов может вырасти инфляция, и тогда она выйдет из-под контроля.

Реальность заключается в том, что на сегодняшний день, хотя Трамп и имеет право убрать Пауэлла, когда он захочет, это действительно создаст слишком много проблем на рынке. Поэтому президент США не будет так делать — это во-первых.

Во-вторых, даже если Пауэлл не понизит ставку в июле, он, скорее всего, сделает это в сентябре. Последняя инфляционная цифра, которую мы получили, не показывает какого-то ужасного роста цен. 2,7% — это не так много. Кроме всего прочего, вышел PPI — индекс для производителей, и там вообще не было никакого увеличения. Поэтому вероятность того, что ставку понизят в июле, есть. Даже если Трамп уберет Пауэлла сейчас, то все равно возьмет пару месяцев, прежде чем можно будет пройти через процесс назначения нового главы ФРС. За счет этого на рынке повысится волатильность.

Но катастрофа всегда может произойти. Вопрос, по какой причине. Вряд ли из-за того, что сместят Пауэлла, которому все равно скоро уходить. Большой разницы нет. Когда Пауэлл уйдет, на его место назначат того, кто будет соответствовать убеждениям и поддерживать политику Трампа. Зачем Трампу что-либо делал сейчас, когда он может это сделать спокойно, безо всяких проблем, в течение короткого времени?»

В июне доллар ослаб до минимума с 2022 года после статьи в The Wall Street Journal о планах Трампа досрочно объявить преемника главы ФРС. Газета писала, что имя может быть названо осенью. Аналитики предупреждали, что в этом случае глобальное доверие к регулятору, как к независимому органу, а также к американским активам будет подорвано.

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Леонид Пастернак