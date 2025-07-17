В Оренбуржье закончилось выдвижение кандидатов на выборы в муниципалитетах

В Оренбургской области завершилось выдвижение кандидатов на муниципальные выборы. На 4063 мандата подали заявки 6535 кандидатов. В выборах участвуют представители различных партий и самовыдвиженцы. Об этом сообщает облизбирком.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Кормильцев Фото: Олег Кормильцев

Основные политические силы представлены следующим образом: «Единая Россия» выдвинула 4146 кандидатов, КПРФ — 432, ЛДПР — 431, «Новые люди» — 251, «Справедливая Россия — За правду» — 147, «Коммунисты России» — 129, «Партия пенсионеров» — 53, а «Партия Возрождения России» — одного кандидата. Также на муниципальные выборы в Оренбуржье заявились 945 самовыдвиженцев.

Наибольшее количество кандидатов зафиксировано в Оренбурге: 475 человек на 40 мандатов. В других городах и районах также высокая конкуренция: в Оренбургском районе 729 кандидатов на 325 мандатов, в Саракташском районе — 368 на 183 мандата. Среди сельских поселений конкуренция особенно заметна в Илекском, Весеннем, Ивановском, Ленинском и Пригородном сельсоветах Оренбургского района, а также в Саракташском поссовете.

На выборах глав муниципальных образований наибольшее число кандидатов выдвинуто в Первомайском поссовете Оренбургского района, где на одно место претендуют семь человек. В настоящее время продолжается прием документов для регистрации кандидатов и проверка их данных.

Георгий Портнов