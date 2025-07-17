Заключенные ИК-40 в Кунгуре день держали голодовку из-за условий содержания

Заключенные исправительной колонии №40 в городе Кунгуре Пермского края 16 июля объявили голодовку. На такую меру они пошли, чтобы добиться послабления режима. Об этом «РИА Новости» сообщили в региональном ГУФСИН.

«На данный момент уже все осужденные принимают пищу, отказались от своих противоправных требований»,— заявили в ведомстве 16 июля. Согласно сообщению ФСИН, «заключенные проявляли демонстративно-шантажное поведение и своими действиями пытались оказать давление на руководство».

14 июля пермское управление ФСИН по Пермскому краю сообщило о визите в ИК-40 муфтия Пермского края Анвара хазрат Аблаева. Согласно сообщению ведомства, никаких нарушений им замечено не было и жалоб от заключенных он не получал.

В объединении членов общественной наблюдательной комиссии Пермского края всех составов 16 июля сообщили, что первыми голодовку объявили заключенные, помещенные в ШИЗО. По словам источника правозащитников в колонии, заключенных в ШИЗО поддержали два отряда общего режима. Поводом для голодовки, как сообщили в объединении, стали «применение необоснованного и жестокого насилия к осужденным, находящихся в ШИЗО», «унижение их человеческого достоинства и вопиющие ущемление прав на свободу вероисповедания».

Ранее объединение сообщало, что в ИК-40 были переведены заключенные поврежденной пожаром ИК-12. К новоприбывшим заключенным, как сообщали правозащитники, применялись электрошокеры, их обривали каждый день, у православных отбирали кресты, мусульманам не давали отпустить бороды даже до допустимой длины. Правозащитники направили запрос в Следственный комитет. Сообщений о его движении не поступало. ФСИН информацию не комментировала.