Количество выданных потребкредитов в Челябинской области выросло на 6,4%

В июне 2025 года банки выдали жителям Челябинской области 33,4 тыс. потребительских кредитов. Это на 6,4% больше, чем в мае, сообщает Национальное бюро кредитных историй.

Россиянам в прошлом месяце одобрили 1,4 млн займов. За месяц показатель вырос на 4,3%. Сильнее всего выдача потребкредитов выросла в Кемеровской области (+8,2%), Алтайском (+8,1%) и Ставропольском (+7,8%) краях, а также в Оренбургской области (+7,6%) и Пермском крае (+6,9%). В топ регионов по количеству полученных жителями займов попали Москва (93,3 тыс. ед.), Московская область (82,2 тыс. ед.), Краснодарский край (56,4 тыс. ед.), Свердловская (49,2 тыс. ед.) и Тюменская (48,6 тыс. ед.) области.

Виталина Ярховска