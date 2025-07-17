Министерство образования и науки Татарстана обратилось к Министерству просвещения России с просьбой сохранить часы родного языка в школах республики. Об этом во время заседания Госсовета Татарстана сообщил глава министерства республики Ильсур Хадиуллин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татарстан просит Минпросвещения РФ сохранить часы родного языка в школах

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Татарстан просит Минпросвещения РФ сохранить часы родного языка в школах

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Ильсур Хадиуллин уточнил, что ведомство анализирует текущую ситуацию. Он подчеркнул, что при сохранении родного языка не будет превышена максимальная нагрузка на учеников.

«Не превышая общей максимальной нагрузки на детей, думаю, мы найдем общий язык, потому что сегодня работа ведется в этом направлении с департаментом, с министерством по сохранению этого часа», — сказал министр.

С 1 сентября 2025 года в России начнут действовать новые федеральные учебные планы для начального образования, согласно приказу Минпросвещения РФ от 9 октября 2024 года № 704. С нового учебного года сократятся учебные часы по предметам «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» в федеральных государственных образовательных стандартах.

Влас Северин