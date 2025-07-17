Главный приз кинофестиваля «Горький fest» получил фильм «Колхандра»

Фильм режиссера Кирилла Верхозина «Колхандра» получил главный приз кинофестиваля «Горький fest», который завершился в Нижнем Новгороде вечером 16 июля. По данным организаторов фестиваля, приз зрительских симпатий достался картине «Спасибо. Хорошего вечера!» Константина Денискина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Приз за лучшую режиссерскую работу получил Максим Аньшин за фильм «Хрупкое». Диплом жюри вручили картине «Реальность не нужна. Восточно-сибирский панк» Павла Скоробогатова.

Лучшим актером жюри признало Олега Выходова за работу в фильме «Забор». Кроме того, специальный приз за развитие российского кино присужден сценаристу Андрею Золотареву. Приз за лучшую драматургию достался фильму «Тени Москвы» Валерия Переверзева.

Всего в конкурсную программу кинофестиваля «Горький fest» в 2025 году вошли 19 полнометражных и короткометражных игровых и документальных фильмов.

Андрей Репин