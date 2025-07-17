Минобороны РФ: ВСУ сбрасывают контейнеры со слезоточивым газом в зоне СВО

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-майор Алексей Ртищев заявил, что с начала 2025 года армия Украины с помощью беспилотников сбрасывает на российские позиции контейнеры с веществом CS.

ВСУ осуществляют такие операции, по его словам, «на регулярной основе», передает пресс-служба Минобороны. Хлорбензальмалонодинитрил (CS), «газ Сирень» — боевое отравляющее вещество. Это белое кристаллическое вещество с запахом перца. Используется как слезоточивый газ.

Последний случай применения CS, как заявил Алексей Ртищев, зафиксирован 8 июля 2025 года в районе населенного пункта Ивановка в Донецкой народной республики. На российские позиции, по его словам, был сброшен боеприпас, «снаряженный смесью хлорпикрина и хлорацетофеноном».

Подобные инциденты, добавил господин Ртищев, фиксировались в районе Донецка, населенных пунктов Богдановка, Горловка, Кременная и Артемовск, а также в селе Лиман Первый Харьковской области и населенного пункта Колотиловка Белгородской области.