В Челябинской области строительство индивидуального жилья выросло на 16%

По итогам шести месяцев 2025 года в Челябинской области продолжает развиваться рынок индивидуального жилищного строительства. В январе-июне жители ввели в эксплуатацию дома общей площадью 855 тыс. кв. м, что на 16% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные представлены в докладе «Региональная экономика» Центробанка, сообщает пресс-служба Челябинского отделения Уральского ГУ Банка России.

Доля ИЖС составляет 80% от общего объема ввода жилья в регионе. В ЦБ отмечают, что в этом году снизился спрос на ипотеку на строительство индивидуального жилья. За пять месяцев в Челябинской области банки выдали 948 кредитов на частные дома, что на 70% меньше, чем годом ранее. Объем выданных ипотек сократился более чем в два раза, до 3,2 млрд руб. Это произошло из-за завершения массовой льготной ипотеки и ужесточения условий выдачи по другим госпрограммам.

По данным портала «Наш.дом.рф», всего за полгода в Челябинской области ввели 1,07 млн кв. м жилья. Это на 4% больше, чем в январе-июне 2024 года. В многоквартирных домах застройщики-юридические лица сдали на 27% жилья меньше, чем годом ранее, — 215 тыс. кв. м.