В Гагаринском районе Саратова начали менять изношенный водопровод

На ул. Садовой в Гагаринском районе Саратова специалисты приступили к замене изношенного водопровода. Об этом сообщает в своем Telegram-канале глава города Михаил Исаев.

По словам господина Исаева, рабочим предстоит проложить на станции Тарханы 1,5 тыс. м полиэтиленовой трубы и установить 40 колодцев. К настоящему времени уже смонтировали 300 м коммуникаций.

Глава Саратова отметил, что в этом году на улицах Новая и Садовая должны выполнить работы по отсыпке щебнем грунтовых дорог. Специалистам предстоит отремонтировать в общей сложности около 2 км. Михаил Исаев добавил, что администрация продолжает формировать программу развития Гагаринского района до 2030 года.

Павел Фролов