В Великобритании родились восемь детей с ДНК от трех человек

В Великобритании в рамках экспериментальной процедуры по устранению неизлечимого наследственного заболевания родились восемь здоровых детей с ДНК от трех человек каждый. Чтобы снизить риск передачи от родителей митохондриальной дисфункции, врачи при выращивании эмбрионов брали генетический код как от родителей, так и от доноров. Всего в течение пяти лет родились четыре девочки и четыре мальчика, двое из них близнецы, сообщают Sky News и The Guardian.

В эксперименте участвовали 22 женщины с мутациями в митохондриях, забеременели только семь из них — еще одна беременность на данный момент продолжается. У пяти из восьми родившихся детей не обнаружены признаки генетического заболевания. Три ребенка унаследовали небольшой процент мутировавших митохондрий.

Суть процедуры заключается в том, что генетический материал из оплодотворенной яйцеклетки матери переносится в здоровую донорскую яйцеклетку. В результате получается оплодотворенная яйцеклетка с полным набором хромосом от родителей и здоровыми митохондриями от донора. Затем яйцеклетку имплантируют в матку для наступления беременности. По словам профессора Дага Тернбулла из команды исследователей, процедура разрабатывалась более двух десятилетий.

Первые симптомы митохондриального заболевания, как правило, проявляются в раннем детстве. У ребенка начинают отказывать мышцы, мозг и сердце. В Великобритании с таким диагнозом рождается примерно один из 5 тыс. младенцев.