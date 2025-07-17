Челябинские металлурги за полгода заплатили таможенные пошлины на 6 млрд рублей

За первые полгода 2025-го металлургические предприятия Челябинской области заплатили более 6 млрд руб. таможенных пошлин за импорт и экспорт продукции, сообщает пресс-служба Челябинской таможни.

Внешнеэкономическую деятельность в отрасли вели около 50 крупных и средних предприятий. Экспорт, который занял 70% торгового оборота предприятий, пришелся на 25 стран мира. Наибольшее количество поставок осуществляли в Казахстан и Узбекистан, куда вывозили в основном продукцию черной металлургии. Также заводы стали часто сотрудничать с компаниями из Ирака. В основном грузы оформляли через таможенный пост Челябинского электрометаллургического комбината и Магнитогорский железнодорожный таможенный пост.

Виталина Ярховска