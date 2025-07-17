Глава Рыбинска возглавил местное отделение «Единой России»

Главу Рыбинска Дмитрия Рудакова избрали секретарем местного отделения партии «Единая Россия». Об этом сообщил господин Рудаков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Рудаков, Telegram-канал Фото: Дмитрий Рудаков, Telegram-канал

«В Рыбинске прошла конференция рыбинского отделения Единой России. В ходе голосования был выбран на должность секретаря местного отделения партии. Для меня это большая честь и большая ответственность»,— написал глава Рыбинска в своем Telegram-канале.

Он добавил, что в приоритете сейчас «поддержка политической стабильности и порядка, лоббирование интересов Рыбинска на уровне региона, консолидация мер на уровне партии по поддержке участников СВО».

Напомним, что должность секретаря стала вакантной после ухода Александра Сивкова, который восемь лет возглавлял местное отделение. 6 июня господин Рудаков был назначен исполняющим обязанности секретаря.

Алла Чижова