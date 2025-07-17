Вчерашние заявления Дональда Трампа о возможности увольнения главы ФРС вызвали бурную реакцию не только в СМИ, но и на финансовых рынках. Инвесторы и репортеры пытаются понять серьезность намерений Трампа и оценивают шансы главы ФРС отстоять свой пост и независимость от президента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Nathan Howard / Reuters, Nathan Howard / File Photo / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Nathan Howard / Reuters, Nathan Howard / File Photo / Reuters

Не увольняйте Джерома Пауэлла, господин президент

Часто бывает сложно понять, серьезны ли намерения президента Трампа, или он просто пытается отвлечь внимание. Но если на этой неделе он действительно имел это в виду, когда сообщил республиканским законодателям о возможной отставке главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, у нас есть совет: не делайте этого. Претензии Трампа к Пауэллу легко понять, хотя и не всегда с ними можно согласиться. Президент ожидал от Пауэлла большей податливости, когда назначал его во время своего первого срока.

Вместо этого Пауэлл продолжил политику ФРС, постепенно повышая процентные ставки и сокращая баланс центрального банка. Трамп, по-видимому, не заметил, как экономика процветала на фоне умеренной инфляции, поскольку монетарная нормализация Пауэлла совпала с налоговой реформой, проведенной в первый срок. ФРС необходимы изменения в денежно-кредитной политике, которые предлагают некоторые потенциальные кандидаты господина Трампа, но это тема для отдельного разговора. Самая неотложная задача — победить инфляцию, которая осложнила президентство Джо Байдена. В свое время это позволило господину Трампу вернуться к власти с обещанием контролировать цены, чтобы реальные зарплаты могли расти.

Нападки Дональда Трампа на ФРС беспокоят инвесторов

Новые атаки Дональда Трампа против ФРС потрясли финансовые рынки. Инвесторы все больше обеспокоены рисками независимости центрального банка и его долгосрочной способности бороться с инфляцией. Доллар США, являющийся индикатором состояния крупнейшей экономики мира, упал на 1,2% по отношению к корзине валют в среду — сразу после сообщений о том, что президент США спросил конгрессменов, следует ли ему уволить главу ФРС Джея Пауэлла.

Позже Трамп заявил, что немедленное увольнение главы ФРС «крайне маловероятно», и это помогло курсу доллара восстановиться. Но этот случай подчеркивает, как растущая критика президента в адрес Пауэлла влияет на рынки.

Убийцы репутации на службе президента

Дональд Трамп отчаянно хочет избавиться от председателя ФРС Джерома Пауэлла. Однако уволить главу центробанка юридически сложно. Поэтому Белый дом теперь фабрикует против него обвинения в мошенничестве. По закону председатель ФРС может быть отстранен от должности только по уважительной причине, которая, согласно судебной практике, включает неэффективность, неисполнение обязанностей или злоупотребление служебным положением. Возможно, Трамп сейчас надеется, что новая угроза сломит его оппонента и он добровольно уйдет в отставку. Если этого не произойдет, он вытянет юридическую карту. Скорее всего, результатом станет судебная тяжба, но прежде он добьется своего. Наконец, Трамп не оставляет сомнений, кого он хочет видеть главой ФРС: человека, который выполняет приказы. «Это несложная работа»,— говорит он. С его точки зрения, важно только одно условие: новый руководитель должен добиться снижения процентных ставок.

«Удивленный» Трамп, похоже, забыл, что сам назначил Пауэлла главой ФРС

Когда его спросили, серьезно ли он рассматривает такой шаг, он ответил серией язвительных замечаний, в которых раскритиковал Пауэлла за то, что тот не настаивал на снижении процентных ставок советом управляющих центрального банка, указал на многочисленные снижения ставок Европейским центральным банком в последние месяцы и обвинил Пауэлла в том, что тот согласился на снижения ставок во время прошлогодних выборов только ради выгоды кандидата от Демократической партии, бывшего вице-президента Камалы Харрис, и назвал его «ужасным председателем ФРС», после чего выразил удивление тем, что Пауэлла вообще назначили на эту должность. «Я был удивлен его назначением»,— сказал Трамп.

В следующий момент 79-летний президент, возможно, вспомнил, что он сам и выдвинул Пауэлла на эту должность в качестве преемника Джанет Йеллен во время своего первого срока, и добавил, что был удивлен переназначением Пауэлла на второй срок его преемником и предшественником, президентом Джо Байденом.

Трамп отрекся от проекта письма об увольнении главы ФРС США Пауэлла

Пока Трамп преуменьшал вероятность увольнения Пауэлла, сенатор-республиканец Том Тиллис, выступая в Сенате, энергично выступил в защиту независимой Федеральной резервной системы (ФРС), которую экономисты считают залогом финансовой и ценовой стабильности США. «Ходят разговоры о возможном увольнении председателя ФРС»,— заявил Тиллис, член банковского комитета Сената, который курирует ФРС и утверждает кандидатуры президента в ее совет директоров. По его словам, передача ФРС под прямой президентский контроль была бы «огромной ошибкой».

«Последствия увольнения председателя ФРС только потому, что политики не согласны с этим экономическим решением, подорвут доверие к США в будущем, и я бы сказал, что, если это произойдет, вы увидите прямо немедленную реакцию, и мы должны этого избежать»,— сказал Тиллис.

Подготовили Алена Миклашевская, Евгений Хвостик