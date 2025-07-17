В Екатеринбурге открылась выставка выпускников лаборатории арт-группы «Среда»

Выставка «Лабораторная работа: Метаморфозы» открылась в Екатеринбурге в кафе «Жуй». На ней представлены работы участников лаборатории арт-группы «Среда».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Выставка «Лабораторная работа: Метаморфозы» участников лаборатории арт-группы «Среда» в кафе «Жуй» в Екатеринбурге Фото: Дарья Лемешко Открытие выставки «Лабораторная работа: Метаморфозы» участников лаборатории арт-группы «Среда» в кафе «Жуй» Фото: Дарья Лемешко Следующая фотография 1 / 2 Выставка «Лабораторная работа: Метаморфозы» участников лаборатории арт-группы «Среда» в кафе «Жуй» в Екатеринбурге Фото: Дарья Лемешко Открытие выставки «Лабораторная работа: Метаморфозы» участников лаборатории арт-группы «Среда» в кафе «Жуй» Фото: Дарья Лемешко

Как пояснили организаторы, выставка предлагает взглянуть на метаморфозы как на динамичный процесс, который затронул каждого в ходе обучения — от внутреннего поиска к внешнему выражению, от разрушения к созиданию и наоборот.

Работы художников фиксируют индивидуальные траектории преображения: как собственные переживания, переходы и изменения, так и культурные — затрагивающие место и время проведения выставки.

Арт-группа «Среда» создана Серафимой Мусикаевой-Сницаренко и Ириной Суворовой в августе 2021 года в Екатеринбурге. Она объединяет представителей различных творческих направлений: художников, танцоров, музыкантов, актеров, это команда художников, создающая культурные и социокультурные проекты и объединяющая творческих профессионалов разных направлений для поддержки и развития благоприятной среды, стимулирующей творческий рост, профессиональное развитие и успешное представление искусства широкой публике.

Авторы выставки используют разнообразные медиа: живопись, графику, горячую эмаль и другие объекты. Каждая работа — результат художественного поиска, трансформации и приобретения нового опыта.

«Когда мы обсуждали тему выставки, было много названий, но почему-то всем больше всего откликнулась тема метаморфоз. Так совпало, что пространство, в котором мы проводим выставку, в этот момент решило поменять свою концепцию и переживало процесс трансформации»,— рассказала на торжественном открытии участница выставки Мария Мариарти.

В проекте приняли участие 11 художников, прошедших лабораторию от арт-группы «Среда». В течение четырех месяцев участники лаборатории изучали теорию современного искусства, составляли концептуальные тексты и учились самопрезентации.

Каждый художник провел медиацию по своей работе. Например, Маша Гриб размышляла о глубокой взаимосвязи внутренних изменений и их отражении во внешнем мире. Алена Золотенкова представила триптих «Метаморфозы», посвященный проживанию травм и боли, и их трансформации в источник силы. Анна Аксенова в работе «Эволюция» исследовала путь развития личности — от состояния зародыша до эмоциональной стерильности личности человека.

Выставка будет проходить до 16 сентября. Она предусматривает насыщенную программу: свопы, презентацию музыкального альбома Polarzone, тату-бар, мастер-классы. Так, 22 июля планируется мастер-класс от Анны Аксеновой. Она проведет мастер-класс по акварели в формате арт-завтрака, можно будет поесть, порисовать, пообщаться с художницей лично. В начале августа запланирован поэтический вечер, сообщили организаторы.

Дарья Лемешко