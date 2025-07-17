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Сария Сабурская переизбрана уполномоченным по правам человека в Татарстане

Сария Сабурская вновь переизбрана на должность уполномоченного по правам человека в Республике Татарстан. За переизбрание омбудсмена проголосовали депутаты регионального Госсовета на одиннадцатом заседании.

Сария Сабурская переизбрана уполномоченным по правам человека в Татарстане

Сария Сабурская переизбрана уполномоченным по правам человека в Татарстане

Фото: tatarstan.ru

Сария Сабурская переизбрана уполномоченным по правам человека в Татарстане

Фото: tatarstan.ru

Кандидатура госпожи Сабурской была представлена раисом Татарстана в Госсовете республики. Помощник раиса Тимур Нагуманов в ходе выступления отметил, что работу омбудсмена Республики Татарстан высоко оценили на федеральном уровне.

Сария Сабурская занимает пост уполномоченного по правам человека с июля 2010 года. Она будет занимать должность еще пять лет.

Диана Соловьёва