Ученые Казанского государственного аграрного университета (КГАУ) испытали новые биологические препараты на основе бактерий Bacillus. Изобретение снижает устойчивость насекомых к болезням и стрессу. Об этом «Ъ Волга-Урал» рассказали в пресс-службе вуза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ученые из Казани разработали биопрепараты для защиты посевов от насекомых

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Ученые из Казани разработали биопрепараты для защиты посевов от насекомых

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Исследование провели доктор сельскохозяйственных наук, профессор кафедры общего земледелия, защиты растений и селекции КГАУ Радик Сафин и руководитель центра агроэкологических исследований университета Арина Абрамова.

Опыты проводили с 2020 по 2022 год на полях в Лаишевском районе Татарстана. Исследователи высевали яровую пшеницу сорта «Ульяновская-105» и обрабатывали семена и растения биопрепаратами в разных дозах. Другую часть участков опрыскивали химическими веществами. После этого исследователи ловили насекомых-вредителей и изучали состав бактерий в их кишечнике. Эксперименты показали значительные изменения в микрофлоре вредителей.

Технология может стать альтернативой химическим веществами, которые загрязняют почву и окружающую среду. Уточняется, что обработка пшеницы биопрепаратами позволяет в десятки раз сократить число микроорганизмов.

Диана Соловьёва