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Предпраздничный визит

Владимир Путин посетил Магнитогорск в преддверии Дня металлурга

Президент Владимир Путин 16 июля посетил Магнитогорск. Он осмотрел коксовую батарею №12 и цех машиностроительной продукции, где с 2026 года начнется производство оборудования для импортозамещения в горно-металлургической отрасли. Его сопровождали министр промышленности и торговли Антон Алиханов, полпред президента в УрФО Артем Жога, губернатор Челябинской области Алексей Текслер, председатель совета директоров ММК Виктор Рашников и гендиректор ММК Павел Шиляев.

Также Владимир Путин пообщался с рабочими ММК, провел встречу с Алексеем Текслером, побывал в парке «Притяжение» и в режиме видеоконференции принял участие в церемонии открытия дороги «Дюртюли — Ачит». Как прошла рабочая поездка президента в Челябинскую область — смотрите в фоторепортаже «Ъ».

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Слева направо: начальник Коксохимического производства ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ПАО «ММК») Андрей Анисимов, президент России Владимир Путин и председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников во время посещения Центрального поста управления коксовой батареи № 12 Магнитогорского металлургического комбината

Слева направо: начальник Коксохимического производства ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ПАО «ММК») Андрей Анисимов, президент России Владимир Путин и председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников во время посещения Центрального поста управления коксовой батареи № 12 Магнитогорского металлургического комбината

Фото: пресс-служба президента РФ

Слева направо: начальник Коксохимического производства ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ПАО «ММК») Андрей Анисимов, президент России Владимир Путин, председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников, генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев, министр промышленности и торговли России Антон Алиханов и губернатор Челябинской области Алексей Текслер во время посещения Центрального поста управления коксовой батареи № 12 Магнитогорского металлургического комбината

Слева направо: начальник Коксохимического производства ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ПАО «ММК») Андрей Анисимов, президент России Владимир Путин, председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников, генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев, министр промышленности и торговли России Антон Алиханов и губернатор Челябинской области Алексей Текслер во время посещения Центрального поста управления коксовой батареи № 12 Магнитогорского металлургического комбината

Фото: пресс-служба президента РФ

Слева направо: председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников, президент России Владимир Путин, генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев, начальник Коксохимического производства ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ПАО «ММК») Андрей Анисимов и губернатор Челябинской области Алексей Текслер во время осмотра коксовой батареи № 12 Магнитогорского металлургического комбината

Слева направо: председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников, президент России Владимир Путин, генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев, начальник Коксохимического производства ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ПАО «ММК») Андрей Анисимов и губернатор Челябинской области Алексей Текслер во время осмотра коксовой батареи № 12 Магнитогорского металлургического комбината

Фото: пресс-служба президента РФ

Председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников (второй слева), президент России Владимир Путин (в центре), начальник Коксохимического производства ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ПАО «ММК») Андрей Анисимов (второй справа) и губернатор Челябинской области Алексей Текслер (справа) во время осмотра коксовой батареи № 12 Магнитогорского металлургического комбината

Председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников (второй слева), президент России Владимир Путин (в центре), начальник Коксохимического производства ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ПАО «ММК») Андрей Анисимов (второй справа) и губернатор Челябинской области Алексей Текслер (справа) во время осмотра коксовой батареи № 12 Магнитогорского металлургического комбината

Фото: пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин (в центре) во время посещения Центрального поста управления коксовой батареи №12 Магнитогорского металлургического комбината

Президент России Владимир Путин (в центре) во время посещения Центрального поста управления коксовой батареи №12 Магнитогорского металлургического комбината

Фото: пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин (в центре), председатель совета директоров ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» Виктор Рашников (четвертый слева) и губернатор Челябинской области Алексей Текслер (четвертый справа) во время осмотра цеха машиностроительной продукции на территории ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат»

Президент России Владимир Путин (в центре), председатель совета директоров ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» Виктор Рашников (четвертый слева) и губернатор Челябинской области Алексей Текслер (четвертый справа) во время осмотра цеха машиностроительной продукции на территории ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент России Владимир Путин (в центре), председатель совета директоров ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» Виктор Рашников (третий слева), губернатор Челябинской области Алексей Текслер (четвертый справа) и полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога (второй справа) во время осмотра цеха машиностроительной продукции на территории ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат»

Президент России Владимир Путин (в центре), председатель совета директоров ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» Виктор Рашников (третий слева), губернатор Челябинской области Алексей Текслер (четвертый справа) и полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога (второй справа) во время осмотра цеха машиностроительной продукции на территории ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент России Владимир Путин во время осмотра цеха машиностроительной продукции на территории ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат»

Президент России Владимир Путин во время осмотра цеха машиностроительной продукции на территории ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент России Владимир Путин (справа) и губернатор Челябинской области Алексей Текслер (слева) во время осмотра цеха машиностроительной продукции на территории ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат»

Президент России Владимир Путин (справа) и губернатор Челябинской области Алексей Текслер (слева) во время осмотра цеха машиностроительной продукции на территории ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент России Владимир Путин (справа) и губернатор Челябинской области Алексей Текслер (слева) во время осмотра цеха машиностроительной продукции на территории ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат»

Президент России Владимир Путин (справа) и губернатор Челябинской области Алексей Текслер (слева) во время осмотра цеха машиностроительной продукции на территории ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

Президент России Владимир Путин во время церемонии открытия участка «Дюртюли — Ачит» автомобильной дороги М-12 «Восток» в режиме видеоконференции

Президент России Владимир Путин во время церемонии открытия участка «Дюртюли — Ачит» автомобильной дороги М-12 «Восток» в режиме видеоконференции

Фото: пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин во время церемонии открытия участка «Дюртюли — Ачит» автомобильной дороги М-12 «Восток» в режиме видеоконференции

Президент России Владимир Путин во время церемонии открытия участка «Дюртюли — Ачит» автомобильной дороги М-12 «Восток» в режиме видеоконференции

Фото: пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин (слева) и губернатор Челябинской области Алексей Текслер (справа) во время встречи в Магнитогорске

Президент России Владимир Путин (слева) и губернатор Челябинской области Алексей Текслер (справа) во время встречи в Магнитогорске

Фото: пресс-служба президента РФ

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Слева направо: начальник Коксохимического производства ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ПАО «ММК») Андрей Анисимов, президент России Владимир Путин и председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников во время посещения Центрального поста управления коксовой батареи № 12 Магнитогорского металлургического комбината

Фото: пресс-служба президента РФ

Слева направо: начальник Коксохимического производства ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ПАО «ММК») Андрей Анисимов, президент России Владимир Путин, председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников, генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев, министр промышленности и торговли России Антон Алиханов и губернатор Челябинской области Алексей Текслер во время посещения Центрального поста управления коксовой батареи № 12 Магнитогорского металлургического комбината

Фото: пресс-служба президента РФ

Слева направо: председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников, президент России Владимир Путин, генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев, начальник Коксохимического производства ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ПАО «ММК») Андрей Анисимов и губернатор Челябинской области Алексей Текслер во время осмотра коксовой батареи № 12 Магнитогорского металлургического комбината

Фото: пресс-служба президента РФ

Председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников (второй слева), президент России Владимир Путин (в центре), начальник Коксохимического производства ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ПАО «ММК») Андрей Анисимов (второй справа) и губернатор Челябинской области Алексей Текслер (справа) во время осмотра коксовой батареи № 12 Магнитогорского металлургического комбината

Фото: пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин (в центре) во время посещения Центрального поста управления коксовой батареи №12 Магнитогорского металлургического комбината

Фото: пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин (в центре), председатель совета директоров ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» Виктор Рашников (четвертый слева) и губернатор Челябинской области Алексей Текслер (четвертый справа) во время осмотра цеха машиностроительной продукции на территории ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент России Владимир Путин (в центре), председатель совета директоров ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» Виктор Рашников (третий слева), губернатор Челябинской области Алексей Текслер (четвертый справа) и полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога (второй справа) во время осмотра цеха машиностроительной продукции на территории ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент России Владимир Путин во время осмотра цеха машиностроительной продукции на территории ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент России Владимир Путин (справа) и губернатор Челябинской области Алексей Текслер (слева) во время осмотра цеха машиностроительной продукции на территории ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент России Владимир Путин (справа) и губернатор Челябинской области Алексей Текслер (слева) во время осмотра цеха машиностроительной продукции на территории ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

Президент России Владимир Путин во время церемонии открытия участка «Дюртюли — Ачит» автомобильной дороги М-12 «Восток» в режиме видеоконференции

Фото: пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин во время церемонии открытия участка «Дюртюли — Ачит» автомобильной дороги М-12 «Восток» в режиме видеоконференции

Фото: пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин (слева) и губернатор Челябинской области Алексей Текслер (справа) во время встречи в Магнитогорске

Фото: пресс-служба президента РФ

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