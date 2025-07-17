Предпраздничный визит

Президент Владимир Путин 16 июля посетил Магнитогорск. Он осмотрел коксовую батарею №12 и цех машиностроительной продукции, где с 2026 года начнется производство оборудования для импортозамещения в горно-металлургической отрасли. Его сопровождали министр промышленности и торговли Антон Алиханов, полпред президента в УрФО Артем Жога, губернатор Челябинской области Алексей Текслер, председатель совета директоров ММК Виктор Рашников и гендиректор ММК Павел Шиляев.

Также Владимир Путин пообщался с рабочими ММК, провел встречу с Алексеем Текслером, побывал в парке «Притяжение» и в режиме видеоконференции принял участие в церемонии открытия дороги «Дюртюли — Ачит». Как прошла рабочая поездка президента в Челябинскую область — смотрите в фоторепортаже «Ъ».