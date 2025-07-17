В Оренбуржье в суд направлено дело четырех участников запрещенного в РФ экстремистского движения

Прокурор Оренбургской области Руслан Медведев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четырех мужчин. В зависимости от степени участия они обвиняются в организации и участии в деятельности экстремистской организации и ее финансировании, сообщили в региональной прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, в январе 2023 года отбывающий наказание в исправительной колонии обвиняемый, зная, что движение «АУЕ» признано экстремистским и его деятельность на территории РФ запрещена, принял меры для продвижения криминальной идеологии среди осужденных. С этой целью он вовлек в преступную деятельность двух знакомых, также отбывающих назначенное судом наказание.

Еще один из фигурантов уголовного дела исполнял отдельные поручения за пределами колонии, собирая деньги со знакомых для финансирования членов сообщества.

«Обвиняемые пропагандировали негативное отношение к представителям власти, а также приоритет криминальных традиций перед федеральным законодательством»,— подчеркнули в прокуратуре.

Уголовное дело направлено в Акбулакский районный суд для рассмотрения по существу.

Алексей Алексеев