Рыбинских пенсионеров обманули под предлогом «обязательного декларирования»

В Рыбинске полиция возбудила уголовные дела о мошенничестве по факту обмана пятерых местных жителей. Об этом сообщили в областном УМВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

75-летняя жительница города сообщила в УМВД, что ей позвонили неизвестные, узнали у нее про имеющиеся сбережения и убедили в необходимости «обязательного декларирования». Для этих целей пострадавшая передала приехавшему курьеру все накопленные деньги — 1,2 млн руб. Для подтверждения подлинности операции неизвестный выдал пенсионерке «инкассационный лист».

По аналогичной схеме были обмануты еще четверо жителей Рыбинска, общая сумма ущерба составила 6 млн руб.

Алла Чижова