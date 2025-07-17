В 2025 году из бюджета Татарстана выделили более 153,3 млн руб. на оснащение школьных кабинетов по предметам «Основы безопасности и защиты Родины» и «Труд» (Технология). Об этом рассказали в пресс-службе Министерства финансов республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Школы Татарстана получат 153,3 млн руб. на оснащение кабинетов ОБЖ и труда

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Школы Татарстана получат 153,3 млн руб. на оснащение кабинетов ОБЖ и труда

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Из общей суммы 139,6 млн руб. будут направлены на оснащение кабинетов школ. Еще более 13,7 млн руб. пойдут на обеспечение ресурсно-методического центра по ОБЖ и труду.

Средства будут направлены на оснащение кабинетов образовательных учреждений новыми материалами и технологиями.

Диана Соловьёва